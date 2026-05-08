Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

HR-эксперт рассказала, у каких специалистов вырастет зарплата в 2026 году

HR-эксперт Бобкова: в 2026 году зарплата вырастет у дефицитных специалистов
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году рост заработной платы может ожидать востребованных и дефицитных специалистов. Об этом kp.ru сообщила HR-консультант и карьерный консультант Галина Бобкова.

«Если говорить в целом, то предлагаемые зарплаты растут у наиболее востребованных и дефицитных специалистов, преимущественно в производственной и строительной сферах. Чтобы привлечь сотрудников, работодатели вынуждены повышать размер вознаграждения», — отметила эксперт.

По ее словам, больше всего заработные платы могут вырасти у сотрудников производственного сектора, технических специалистов, а также у тех, кто работает в транспортной сфере.

При этом Бобкова напомнила, что высокие зарплаты и быстрый рост не всегда являются одним и тем же. Она также добавила, что у руководителей наблюдается неоднородная картина. Так, некоторым топ-менеджерам и среднему менеджменту подняли зарплаты, а в девелопменте у некоторых доходы снизились из-за сокращения премий.

Член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия», экс-сенатор Ольга Епифанова до этого предупреждала, что повышение стипендий студентам в 10 раз даст нагрузку на бюджет в 500 млрд рублей. При этом, по ее словам, плюсы инициативы очевидны — снижение закредитованности студентов, и возможность сосредоточиться на учебе, а не на выживании.

Ранее стало известно, что в России ожидают сохранения дефицита кадров.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!