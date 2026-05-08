HR-эксперт рассказала, у каких специалистов вырастет зарплата в 2026 году

В 2026 году рост заработной платы может ожидать востребованных и дефицитных специалистов. Об этом kp.ru сообщила HR-консультант и карьерный консультант Галина Бобкова.

«Если говорить в целом, то предлагаемые зарплаты растут у наиболее востребованных и дефицитных специалистов, преимущественно в производственной и строительной сферах. Чтобы привлечь сотрудников, работодатели вынуждены повышать размер вознаграждения», — отметила эксперт.

По ее словам, больше всего заработные платы могут вырасти у сотрудников производственного сектора, технических специалистов, а также у тех, кто работает в транспортной сфере.

При этом Бобкова напомнила, что высокие зарплаты и быстрый рост не всегда являются одним и тем же. Она также добавила, что у руководителей наблюдается неоднородная картина. Так, некоторым топ-менеджерам и среднему менеджменту подняли зарплаты, а в девелопменте у некоторых доходы снизились из-за сокращения премий.

Член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия», экс-сенатор Ольга Епифанова до этого предупреждала, что повышение стипендий студентам в 10 раз даст нагрузку на бюджет в 500 млрд рублей. При этом, по ее словам, плюсы инициативы очевидны — снижение закредитованности студентов, и возможность сосредоточиться на учебе, а не на выживании.

Ранее стало известно, что в России ожидают сохранения дефицита кадров.