Названы последствия увеличения стипендий студентов в 10 раз

Повышение стипендий студентам в 10 раз даст нагрузку на бюджет в 500 млрд рублей, заявила «Газете.Ru» член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия», экс-сенатор Ольга Епифанова.

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» в конце апреля выступили с инициативой повысить минимальный размер студенческих стипендий. Они предложили закрепить базовую стипендию на уровне не ниже прожиточного минимума, а социальную — не ниже 120% от этой суммы. Также парламентарии считают, что выплаты нужно ежегодно индексировать.

«Разовое десятикратное повышение стипендий разрушит стипендиальный фонд и даст нагрузку на бюджет около 0,5 трлн рублей. Это реальные ресурсы, которые надо где-то изымать. Но если мы говорим о приоритетах — молодежь, образование, человеческий капитал — то нужно искать источники. Например: сократить избыточные зарплаты и бонусы топ-менеджеров госкорпораций, перенаправив сэкономленные средства на поддержку студентов», — отметила Епифанова.

По ее словам, плюсы инициативы очевидны — снижение закредитованности студентов, и возможность сосредоточиться на учебе, а не на выживании. Это и реальная помощь семьям, которые сегодня тянут на себе обучение детей, повышение престижа дневного отделения, добавила экс-сенатор. По ее мнению, Россия обязана двигаться к тому, чтобы стипендия была реальным средством существования.

Среди минусов и рисков Епифанова выделила неравномерность эффекта инициативы, поскольку в регионах прожиточный минимум разный, а также инфляционные риски. По словам экс-сенатора, нельзя допустить, чтобы дополнительный спрос студентов тут же «съелся» ростом цен в столовых и аренде жилья. Епифанова добавила, что стипендия должна поощрять за реальные знания, а не за факт пребывания в вузе, поэтому пересмотр критериев получения неизбежен. По мнению эксперта, здесь нужно найти баланс: базовая академическая стипендия должна быть доступна всем, кто сдал сессию без троек, поскольку тройки — это уже не полноценное освоение программы. Социальная стипендия — только подтвержденная бедность, добавила эксперт.

По ее мнению, в 2026-2027 годах неплохо выйти на то, чтобы социальная стипендия для сирот, инвалидов, студентов из многодетных семей достигла прожиточного минимума. А базовую академическую нужно поднимать планомерно, считает экс-сенатор. Она добавила, что обязательно нужны повышенные стипендии для студентов приоритетных специальностей: инженеров, педагогов, врачей, IT-специалистов.

По ее словам, повышение стипендий повлияет на рынок труда: часть студентов уйдет с низкооплачиваемых позиций, что хорошо. Для студентов надо создавать оплачиваемые стажировки по специальности — на заводах, в больницах, в школах, подчеркнула экс-сенатор. По ее словам, это задача и Минобрнауки, и региональных властей, и работодателей.

«Безусловно, нельзя все сводить к одной лишь стипендии. Есть более адресные и гибкие механизмы, и они должны работать параллельно. Первое — компенсация стоимости общежития для иногородних нуждающихся студентов. Второе — образовательные гранты на реализацию проектов и стартапов. Третье — социальный контракт на время обучения для студентов из семей с доходами ниже двух прожиточных минимумов. Четвертое — налоговые вычеты для родителей, причем в повышенном размере», — заключила экс-сенатор.

Ранее российские студенты рассказали, сколько тратят в месяц.