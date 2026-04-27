На Кубани осудили местного жителя, совершившего диверсию за 20 тысяч рублей

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Жителя Кубани посадили на 12,5 года за диверсию на железной дороге
Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Жителя Северского района Краснодарского края приговорили к 12,5 года лишения свободы за диверсию. Об этом в Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В заявлении отмечается, что приговор в отношении Даниила Хихняка вынес Краснодарский краевой суд. Мужчину судили по п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ.

По данным следствия, в декабре 2024 года фигурант откликнулся на объявление с обещанием быстро заработать 20 тыс. рублей. Ради денежного вознаграждения он поджег релейный шкаф на железной дороге, при этом свои действия житель Кубани снимал на телефон.

«Он в полной мере осознавал, что совершает преступление, однако не понимал, что уничтожение объекта транспортной инфраструктуры может привести к сбоям в работе средств сигнализации, централизации и блокировки, что может повлечь сход поездов с рельс, их столкновение и другие опасные происшествия», — рассказали в пресс-службе.

Из публикации следует, что Хихняк пострадал во время совершения преступления. Мужчина получил сильные ожоги, поэтому заказчик пообещал заплатить ему больше, чем было обещано. Однако денег он так и не получил.

«Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет шесть месяцев с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части в колонии строгого режима», — говорится в тексте.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Мордовии осудили украинского беженца за попытку теракта.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
