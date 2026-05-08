Сальдо: девочка-подросток и ее отец погибли в результате атаки ВСУ в Каирах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт Каиры в Херсонской области, в результате погибли два человека — отец и его дочь. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в мессенджере «Макс».,

По его информации, ВСУ нанесли удар по Каирам утром 8 мая — в день объявленного в честь Дня Победы перемирия. В результате мужчина 1985 года рождения скончался на месте, а его дочь — 15-летнюю девочку — доставили в Геническую районную больницу с тяжелыми ранениями. Медикам не удалось спасти девочку, она скончалась в реанимации от большой потери крови, рассказал Сальдо.

По словам главы региона, это не первый случай, когда киевский режим проигнорировал мирные инициативы и продемонстрировал «свою звериную натуру», в то время как их лидеры «рассказывают Западу о стремлении к миру».

До этого стало известно, что в Белгородской области ребенок пострадал в результате удара дрона ВСУ.

Ранее девятилетний мальчик получил ранения в результате атаки беспилотника в Елец Липецкой области.