Во Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В московском аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в канале в мессенджере «Макс».

«Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении ведомства.

Утром пятницы, 8 мая, там сообщали, что из-за ведения временных ограничений воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров также предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов.

Работа аэропорта была временно приостановлена на фоне режима опасности беспилотников. Столичный регион минувшей ночью подвергся атакам БПЛА. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, всего на подлете к столице было сбито более 40 украинских дронов.

Ранее два московских аэропорта из-за ограничений не смогли принять девять самолетов.