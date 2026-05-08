В Краснодаре у девочки остановилось сердце на 15 минут после падения, она выжила

В Краснодаре медики запустили сердце девочки спустя 15 минут после падения
Краснодарские медики спасли 13-летнюю девочку, которая выпала из окна 12-го этажа. Об этом сообщает минздрав региона.

Во время падения пострадавшая получила множественные переломы, ушиб мозга и другие травмы. Помимо этого, у нее остановилось сердце. На место прибыли специалисты скорой помощи.

«Четверть часа, 15 минут, 900 секунд – столько времени сердце девочки не билось самостоятельно. Не теряя надежды и веры, сотрудники бригады боролись за жизнь ребенка», – сообщается в публикации.

В результате им удалось реанимировать пациентку. После этого ее направили в местную детскую больницу, где врачи оказали ей всю необходимую помощь.

Девочке провели сложную операцию. На данный момент травматологи помогают школьнице восстановиться после произошедшего.

До этого в Башкирии ребенок получил серьезные травмы во время падения с четвертого этажа. Мальчик остался без присмотра, подобрался к окну и упал. Специалисты направили пострадавшего в реанимацию.

Ранее трехлетний мальчик остался один дома и выпал из окна многоэтажки в Омске.

 
