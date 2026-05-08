В Грузии выплятят соцпомощь участникам Великой Отечественной войны

В Грузии ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) получат ко Дню Победы разовую социальную помощь в размере 2 тыс лари ($740). Об этом сообщает газета «Взгляд». Кроме того, по 1 тыс. лари ($370) будет выплачено членам семей погибших.

По данным на 9 мая 2025 года, в Грузии в живых оставалось 57 участников войны.

Издание напоминает, что Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тыс. человек, половина из них не вернулась. В процентном отношении республика понесла самые высокие потери среди стран бывшего СССР.

В преддверии Дня Победы председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в Европейском союзе (ЕС) должны осознать важность победы над фашизмом, поскольку без нее объединения бы не существовало.

В письме послу ЕС в Грузии Павлу Херчинскому он потребовал не повторять прошлогодней ошибки, когда дипломат, отмечавший 9 мая День Европы, не вспомнил о грузинских воинах, сражавшихся в ВОВ.

Ранее в Грузии обвинили евродепутата в фашизме.