В Грузии призвали Евросоюз осознать важность Дня Победы

Депутат Папуашвили: ЕС должен осознать важность Дня Победы
В Европейском союзе (ЕС) должны осознать важность Дня Победы, поскольку без него объединения бы не существовало. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«В Грузии нет семьи, которая бы не понесла жертв в этой войне. Надеюсь, 9 мая вы отдадите должное 300 тыс. грузин, которые отдали жизнь за освобождение Европы от фашизма», — призвал парламентарий.

В письме послу ЕС в Грузии Павлу Херчинскому он потребовал не повторять прошлогодней ошибки, когда дипломат, отмечавший 9 мая День Европы, не вспомнил о грузинских воинах, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что День Победы является главным государственным праздником Российской Федерации, а Вечный огонь — священным символом бессмертия героев Великой Отечественной войны (1941 — 1945 годов).

