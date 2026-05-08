Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возможной блокировке GitHub

Роскомнадзор: доступ к ресурсам GitHub не ограничивается

Доступ к ресурсам облачной платформы для хостинга IT-проектов и совместной разработки GitHub не ограничивается Роскомнадзором. Об этом ведомство заявило журналистам, передает «Интерфакс».

«В связи с появившимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается», — говорится в заявлении.

До этого в СМИ появилась информация о том, что пользователи из России столкнулись с проблемой доступа к сервисам GitHub.

GitHub — крупнейший сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Платформа основана на системе контроля версий Git и разработана на Ruby on Rails и Erlang компанией GitHub Inc. Головной компанией сервиса является Microsoft.

