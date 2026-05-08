В Москве кот сорвал хозяйке отпуск

Кот запер пенсионерку на балконе в Москве и сорвал хозяйке поездку в Петербург
Кот запер пенсионерку на балконе квартиры и сорвал поездку ее дочери — своей хозяйки — в Санкт-Петербург. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «СпасРезерв».

Инцидент произошел в доме на Лефортовском Валу в Москве. Хозяйка оставила кота в квартире с мамой, а сама с двумя детьми отправилась на вокзал, чтобы провести отпуск в Петербурге. Пенсионерка вышла на балкон. Питомец встал на ручку пластиковой двери и закрыл ее.

У женщины при себе оказался телефон — она успела позвонить спасателям и дочери. Та отменила поездку буквально перед отправлением поезда и поспешила на помощь матери, однако к моменту ее прибытия спасатели уже открыли дверь. Она была закрыта не на замок, а на внутреннюю задвижку, поэтому ключи не помогли бы.

Прибывшие на место ЧП сотрудники «СпасРезерва» аккуратно просверлили отверстие в дверном полотне, после чего смогли сдвинуть задвижку и открыть дверь.

В результате инцидента никто не пострадал. По словам хозяйки, кот раньше уже запирал балконную дверь, но тогда дома находились дети, которые помогали быстро открыть ее.

В декабре в Саратовской области кот разбудил хозяина и спас его от пожара. 62-летний мужчина заснул с непотушенной сигаретой и спустя некоторое время сквозь сон услышал мяуканье своего кота. Проснувшись, пенсионер понял, что комната в дыму, он смог выбраться из дома самостоятельно, но получил ожоги.

Ранее в Курске кот спас свою хозяйку от работы курьером на мошенников.

 
