В центре Москвы мужчина приставал к шестилетней девочке в присутствии ее матери

«МК»: педофил домогался шестилетней девочки на глазах ее матери в Парке Горького
В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве задержали мужчину, подозреваемого в сексуальных действиях в отношении ребенка. Об этом стало известно mk.ru.

По данным источников, жертвой педофила стала шестилетняя девочка. 49‑летний подозреваемый подсел к ней и ее матери на скамейку возле детской площадки и, когда женщина отвлеклась на телефон, начал ощупывать ребенка в интимных местах.

Другие посетители сразу же вмешались, пресекли его действия и не дали ему скрыться. Мужчину задержали сотрудники полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело.

До этого слепой массажист домогался 11-летней девочки в больнице под Новосибирском. Когда девочка осталась одна в кабинете и легла на кушетку, массажист, по ее словам, залез под шорты и плавки. После жалоб его уволили. Школьнице понадобилась помощь психиатра, теперь она принимает лекарства. Сначала подозреваемого взяли под стражу, но позже он был освобожден. Родители девочки обеспокоены, что массажист находится на свободе и живет неподалеку.

Ранее российский пенсионер показал свой половой орган 10-летней девочке и поплатился.

 
