78-летний российский пенсионер показал половой орган 10-летней девочке и поплатился

Пенсионер из Советска домогался 10-летней девочки и отправился в колонию

В Калининградской области 78-летний мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности 10-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Советского городского суда.

Как было установлено судом и следствием, вечером 21 июля 2025 года пенсионер заманил ребенка в укромное место, продемонстрировал ей свои половые органы и предложил действовать аналогично, но девочка испугалась и убежала.

До этого он несколько дней наблюдал за играми потерпевшей и ее подруг на детской площадке, просил сесть к нему на колени и предлагал конфеты.

Действия мужчины были квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ как иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет. Подсудимый вину не признал.

Его приговорили к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, назначив ограничение свободы на 1 год после освобождения. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

