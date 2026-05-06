Залез под шорты и в плавки: незрячего массажиста обвинили в приставаниях к ребенку

«КП»: слепой массажист домогался 11-летней девочки в больнице под Новосибирском
Массажист домогался 11‑летней девочки во время лечебного массажа в одной из больниц под Новосибирском. Об этом стало известно kp.ru.

По словам матери ребенка, ее дочь лежала в стационаре с бронхитом, но мокрота отходила плохо, поэтому врач назначила ей массаж. Сначала процедуры проходили нормально, однако на четвертом сеансе девочка осталась одна в кабинете, легла на кушетку, а массажист, по ее словам, залез под шорты и плавки. Испугавшись, ребенок выбежал из кабинета, обратился за помощью к медсестре, а затем сообщил обо всем матери.

«Пока мы ждали полицию, главврач уволила мужчину, буквально за полчаса. Следователи приехали – а он у них уже не числится как сотрудник. По моим данным, 44-летний массажист является инвалидом по зрению, работал у них в больнице с 2018 года, занимался в основном массажем младенцев. В больнице заявили, что с ним никогда не было инцидентов, но, по слухам, наш случай – не первый», — говорит Марина, мать девочки.

Школьнице понадобилась помощь психиатра, теперь она принимает лекарства, но никаких извинений со стороны больницы или родственников массажиста, по словам Марины, не поступало. В СУ СКР по Новосибирской области подтвердили, что следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет). Сначала обвиняемого взяли под стражу, но позже он был освобожден.
Родители девочки обеспокоены, что массажист до сих пор живет неподалеку.

Ранее школьный психолог домогался маленьких детей в своем кабинете и получил штраф.

 
