Залез под шорты и в плавки: незрячего массажиста обвинили в приставаниях к ребенку

Массажист домогался 11‑летней девочки во время лечебного массажа в одной из больниц под Новосибирском. Об этом стало известно kp.ru.

По словам матери ребенка, ее дочь лежала в стационаре с бронхитом, но мокрота отходила плохо, поэтому врач назначила ей массаж. Сначала процедуры проходили нормально, однако на четвертом сеансе девочка осталась одна в кабинете, легла на кушетку, а массажист, по ее словам, залез под шорты и плавки. Испугавшись, ребенок выбежал из кабинета, обратился за помощью к медсестре, а затем сообщил обо всем матери.

«Пока мы ждали полицию, главврач уволила мужчину, буквально за полчаса. Следователи приехали – а он у них уже не числится как сотрудник. По моим данным, 44-летний массажист является инвалидом по зрению, работал у них в больнице с 2018 года, занимался в основном массажем младенцев. В больнице заявили, что с ним никогда не было инцидентов, но, по слухам, наш случай – не первый», — говорит Марина, мать девочки.

Школьнице понадобилась помощь психиатра, теперь она принимает лекарства, но никаких извинений со стороны больницы или родственников массажиста, по словам Марины, не поступало. В СУ СКР по Новосибирской области подтвердили, что следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет). Сначала обвиняемого взяли под стражу, но позже он был освобожден.

Родители девочки обеспокоены, что массажист до сих пор живет неподалеку.

