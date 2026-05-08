Любителей шашлыков предупредили об опасности жидкости для розжига

Врач Сысоева: нельзя допускать попадания жидкости для розжига на продукты

При приготовлении шашлыков многие используют жидкость для розжига, однако из-за своего опасного состава она может серьезно навредить здоровью. Об этом предупредила исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Она отметила, что в состав жидкости входят нефтепродукты — бензин, керосин и другие. При попадании на кожу они вызывают химический ожог. Кроме того, значительный вред средство может причинить в том случае, если попадет на готовящиеся продукты и не успеет полностью сгореть.

«В результате термической обработки углеводороды образуют токсичные соединения: акролеин, бензапирен и другие летучие органические вещества. Риск попадания этих канцерогенов в организм резко возрастает», — сказала Сысоева.

Врач посоветовала никогда не подливать жидкость для розжига на уже горящие угли и всегда дожидаться их полного прогорания, чтобы химические вещества полностью испарились.

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов до этого говорил, что дешевые средства для розжига могут представлять опасность из-за того, что способны вызвать неконтролируемое резкое пламя.

