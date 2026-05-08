Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Любителей шашлыков предупредили об опасности жидкости для розжига

Врач Сысоева: нельзя допускать попадания жидкости для розжига на продукты
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

При приготовлении шашлыков многие используют жидкость для розжига, однако из-за своего опасного состава она может серьезно навредить здоровью. Об этом предупредила исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Она отметила, что в состав жидкости входят нефтепродукты — бензин, керосин и другие. При попадании на кожу они вызывают химический ожог. Кроме того, значительный вред средство может причинить в том случае, если попадет на готовящиеся продукты и не успеет полностью сгореть.

«В результате термической обработки углеводороды образуют токсичные соединения: акролеин, бензапирен и другие летучие органические вещества. Риск попадания этих канцерогенов в организм резко возрастает», — сказала Сысоева.

Врач посоветовала никогда не подливать жидкость для розжига на уже горящие угли и всегда дожидаться их полного прогорания, чтобы химические вещества полностью испарились.

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов до этого говорил, что дешевые средства для розжига могут представлять опасность из-за того, что способны вызвать неконтролируемое резкое пламя.

Ранее россиянам рассказали, из какой посуды нельзя есть шашлык.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!