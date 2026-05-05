Россиян предупредили о главной опасности дешевых средств для розжига

Дешевые средства для розжига могут представлять опасность из-за того, что способны вызвать неконтролируемое резкое пламя. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По его словам, в состав качественных жидкостей для розжига входят углеводородные фракции с низкой летучестью и высокой температурой воспламенения — это могут быть изопарафиновые смеси, парафиновые дистилляты. Такие компоненты испаряются медленно, поэтому горючие пары накапливаются постепенно, а воспламенение происходит плавно и без резких выбросов пламени.

«В недорогих некачественных составах чаще используются более легкие и менее очищенные фракции — бензиновые дистилляты, керосин, уайт-спирит, нефрасы с широким фракционным составом, растворители с повышенной летучестью. Они быстро переходят в парообразное состояние и образуют с воздухом насыщенную горючую смесь. При поджигании воспламеняются именно пары над поверхностью, из-за чего пламя распространяется взрывообразно. Быстрое накопление паров приводит к резкой вспышке и делает процесс горения неравномерным, особенно при неоднородном нанесении на уголь», — объяснил он.

Опасность усиливается при нарушении правил применения. Поливать жидкостью открытый огонь или тлеющие угли нельзя, поскольку в этом случае пары воспламеняются сразу после выхода из емкости и вызывают резкий выброс пламени. В случае использования некачественных составов такой риск выше: даже небольшое количество средства может дать пламя, которое выходит за пределы зоны розжига и становится опасным для людей и животных, находящихся рядом.

«Кроме того, химический состав жидкости для розжига влияет и на продукты горения. При использовании тяжелых очищенных фракций углеводороды сгорают более полно, образуя в основном углекислый газ и водяной пар. При применении недорогих смесей с примесями процесс идет неполно, формируются сажа и токсичные соединения. Они оседают на поверхности пищи и могут попадать в дыхательные пути вместе с дымом», — предупредил химик.

Конструкция упаковки также влияет на безопасность средства. Герметичная емкость с плотной крышкой снижает испарение и предотвращает утечку горючей жидкости при хранении и транспортировке. Дополнительную защиту дают дозаторы и крышки с фиксацией, которые ограничивают объем выливаемого состава и исключают случайное открытие, в том числе детьми. В более дешевых вариантах подобные элементы упаковки часто отсутствуют, из-за чего жидкость выливается неконтролируемо, увеличивается площадь испарения и быстрее формируется горючая паровая смесь, способная вспыхнуть при поджигании.

«При выборе жидкости для розжига следует ориентироваться на наличие маркировки с указанием состава, класса опасности и инструкций по применению, что соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 041/2017 «О безопасности химической продукции». Использование таких средств допустимо только на открытом воздухе, поскольку в закрытом пространстве пары накапливаются и создают взрывоопасную концентрацию», — посоветовал химик.

