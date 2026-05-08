Россиянам рассказали, из какой посуды нельзя есть шашлык

Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Поедание шашлыка из дешевой пластиковой посуды может быть опасно для здоровья. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Предпочтение, по ее словам, стоит отдать тарелкам, которые выдерживают тепловую нагрузку — на упаковке должна быть соответствующая пометка.

«А если мы берем самую дешевую пластиковую посуду, то она не предназначена для горячего. В нее горячие блюда ни наливать, ни накладывать не стоит, поскольку она будет выделять вредные вещества», — отметила специалист.

Кроме того, посуду из дешевого пластика нельзя оставлять на палящем солнце, добавила она.

До этого Соломатина объяснила, почему нельзя использовать немытые решетки и шампуры для приготовления шашлыка.

Систематическое использование грязной посуды для жарки может привести к нарушению апоптоза — механизма запрограммированного уничтожения старых клеток. В результате отмирающие клетки не исчезают, а новые продолжают появляться путем деления, что напрямую способствует развитию злокачественных опухолей, рассказала врач.

Ранее россиянам напомнили об опасности шашлыка с черной корочкой.

 
