В Госдуме назвали навык, которому россияне обязаны обучить детей

Российским родителям необходимо обучить детей противостоянию интернет-угрозам. Так как оградить современного ребенка от сети невозможно, нужно обсудить с ним все риски и сделать так, чтобы он овладел навыками защиты от мошенников, считает член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Важно объяснять детям, что не каждый собеседник в интернете является тем, за кого себя выдает», — подчеркнул депутат в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он отметил, что очень часто аферисты выманивают у детей личные данные, заставляют их отправлять фотографии, навязывают встречи, причем все это может начинаться под видом невинного общения в онлайн-играх или мессенджерах. Важно, чтобы родители заранее поговорили с детьми об основных правилах цифровой безопасности. В том числе следует объяснить им, какие данные ни в коем случае нельзя раскрывать, почему нельзя озвучивать свой адрес, телефон, как реагировать, если собеседник ведет себя странно и так далее.

«Ребенок должен понимать: если интернет-знакомый задает слишком много личных вопросов, просит что-то скрыть от родителей, предлагает «секретное» общение или настаивает на встрече — это серьезный повод прекратить контакт и рассказать взрослым», — пояснил Немкин.

Он также посоветовал родителям научить ребенка блокировать пользователей, жаловаться в администрацию сайта, а также закрывать страницу, не допуская публичности аккаунта.

Если же ребенок сталкивается с интернет-травлей или его начинают преследовать, шантажировать, то необходимо сменить аккаунты, номер телефона. Родителям в этом случае лучше ограничить время ребенка в сети, а также обратиться за помощью к психологу. В любом случае вопросы поведения в цифровой среде сегодня не менее важны, чем правила безопасности на улице и дома, заключил парламентарий.

Исследователи до этого выяснили, что почти половина (47%) родителей не контролируют, сколько времени ребенок проводит онлайн: дети сами решают, когда заходить в интернет и как долго там оставаться. При этом только четверть (26%) установили родительский контроль, а 20% периодически проверяют гаджеты ребенка вручную. Лишь 16% детей сами рассказывают родителям о своей активности.

