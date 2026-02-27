Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Лже-пастор совершал насилие над подростками под видом «духовных ритуалов»

В Испании лже-пастор домогался подростков под видом «духовных ритуалов»
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Лже-пастор совершал насилие над подростками под видом «духовных ритуалов» в Испании, пишет El Caso.

По данным следствия, мужчина представлялся пастором и использовал свой авторитет в религиозной общине, чтобы завоевывать доверие девушек и их семей. Потерпевшие утверждают, что он прикасался к ним без согласия, объясняя действия «духовными упражнениями» и подготовкой к браку, а также просил крупные денежные пожертвования. Позднее выяснилось, что подозреваемый не был признан пастором ни одной официальной религиозной организацией.

Первые заявления в полицию поступили в мае 2025 года: как минимум пять девушек сообщили о предполагаемых домогательствах, среди них были несовершеннолетние. После начала расследования мужчина покинул Испанию и, по информации правоохранителей, находился в Канаде.

23 февраля 2026 года подозреваемый вернулся в Каталонию и был задержан в аэропорту Барселоны Эль-Прат по ранее выданному ордеру на арест. На последующем судебном заседании судья принял решение о тюремном заключении мужчины на время следствия, учитывая риск побега и наличие серьезных доказательств по делу.

Ранее в Бразилии пожилой пастор изнасиловал двух сестер.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!