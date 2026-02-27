Лже-пастор совершал насилие над подростками под видом «духовных ритуалов» в Испании, пишет El Caso.

По данным следствия, мужчина представлялся пастором и использовал свой авторитет в религиозной общине, чтобы завоевывать доверие девушек и их семей. Потерпевшие утверждают, что он прикасался к ним без согласия, объясняя действия «духовными упражнениями» и подготовкой к браку, а также просил крупные денежные пожертвования. Позднее выяснилось, что подозреваемый не был признан пастором ни одной официальной религиозной организацией.

Первые заявления в полицию поступили в мае 2025 года: как минимум пять девушек сообщили о предполагаемых домогательствах, среди них были несовершеннолетние. После начала расследования мужчина покинул Испанию и, по информации правоохранителей, находился в Канаде.

23 февраля 2026 года подозреваемый вернулся в Каталонию и был задержан в аэропорту Барселоны Эль-Прат по ранее выданному ордеру на арест. На последующем судебном заседании судья принял решение о тюремном заключении мужчины на время следствия, учитывая риск побега и наличие серьезных доказательств по делу.

Ранее в Бразилии пожилой пастор изнасиловал двух сестер.