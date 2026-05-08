Россиянам объяснили, почему ипотека не всегда выгоднее потребительского кредита

С точки зрения получения кредита, является он потребительским или кредитом под залог недвижимости, подходы у кредитных организаций по оценке заемщика примерно одинаковые, оцениваются официальные поступления в виде заработной платы, пенсий, премий, то есть все доходы, которые регулярно поступают потенциальному заемщику.

Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнила Светлана Зубкова, доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ.

«Также банки могут привлечь созаемщика или поручителя, тогда в общие поступления включаются и официальные доходы созаемщика. При этом банк страхует свои риски и определяет размер процентной ставки по кредиту в зависимости от следующих параметров: цель кредитования, размер обеспечения, наличие или отсутствие страхового полиса (полисов), срок кредитования и т.д. Банк России требует от банков проверки соблюдения ПДН (показателя долговой нагрузки), обеспечения, размера первого взноса от заемщика и др.) для определения кредитного риска банка в целях расчета банковских нормативов», — объяснила она.

Поэтому банки обязаны проводить проверку и учитывать эти требования в соответствии с нормативными требованиями регулятора. Кроме этого, банки имеют собственные цифровые модели оценки кредитоспособности заемщиков, учитывающие их поведенческие характеристики, в том числе на основе больших данных.

«Таким образом, чтобы ответить на вопрос, что тяжелее для бюджета – обычный потребительский кредит или ипотека, нужно оценить срок кредитования, наличие созаемщика, условия кредитования, включая или не включающие или не включающие оплату страховки, наличие первого взноса, и сумму обеспечения, или его отсутствие», — сказала Зубкова.

В целом, по словам эксперта, можно сказать, что обычный потребительский кредит будет совершенно точно иметь более высокую процентную ставку, а также более короткий срок. Если сумма небольшая, то для личного бюджета при грамотном финансовом планировании и соблюдении ПДН этот кредит может быть менее тяжелым для бюджета, чем ипотечный кредит.

«По ипотечному кредиту ставки будут однозначно ниже, особенно если первый взнос составляет 20% от суммы кредита, а также ипотечный залог полностью покрывает тело кредита. Однако надо учитывать, что ипотечные заемщики должны ежегодно оплачивать страховой платеж, который составляет достаточно существенную сумму. Особенно это касается возрастных заемщиков, где сумма страхового полиса жизни и здоровья может быть свыше 100 тыс. рублей одномоментно», — отметила финансист.

Как итог, при получении кредита необходимо тщательно изучать условия кредитования, размер комиссий, стоимость страхового полиса, или нескольких полисов, а также сумму комиссии банка за некоторые услуго полиса, или нескольких полисов, а также сумму комиссии банка за некоторые услуги.

«Так, например, если при досрочном погашении кредита по страховому полису делается перерасчет и остаток возвращается, то комиссия, уплаченная непосредственно банку, не возвращается. Также следует обратить внимание, что банк имеет право взимать комиссию только по услугам, от которых можно отказаться, то есть по услугам, связанным непосредственно с процессом кредитования, банк комиссии не имеет права устанавливать», — резюмировала она.

