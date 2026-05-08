Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Психолог объяснила, как уберечь ребенка от нервного срыва и депрессии из-за ЕГЭ

Психолог Таранова: во время ЕГЭ детям важно помочь избежать срыва из-за нагрузки
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Российские выпускники, планирующие поступать в вуз, неизбежно после 11-го класса сталкиваются с огромными нагрузками и давлением. Такой длительный сильный стресс может очень сильно ударить по их психоэмоциональному состоянию, поэтому родителям важно помочь детям справиться с трудностями и избежать нервного срыва или погружения в депрессию. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала детский психолог Ирина Таранова.

«Стоит обратить внимание, что подростки находятся в стрессе не только в экзаменационный период, но и на протяжении всего учебного года. Это целый год подготовки, целый год нагнетания и давления со стороны учителей и родителей., — подчеркнула специалист. — А период, когда они сдают ЕГЭ — это точка-максимум стресса».

Такое давление может привести к нарушению сна и питания, перепадам настроения и даже истерикам, а в конечном итоге ребенок рискует заболеть депрессией. Чтобы избежать этого, необходимо научить преодолевать стрессовые ситуации, причем можно для этого обратиться к психологу, считает Таранова. По ее словам, каждому ребенку нужны свои, индивидуальные алгоритмы борьбы со стрессом и нагрузкой и собственные навыки. Причем в любом случае освоение этих навыков потребует времени, подчеркнула эксперт.

Психолог также призвала родителей объяснить детям, что плохие результаты экзаменов или непоступление в желаемый вуз – это не катастрофа, жизнь на этом не заканчивается. Важно рассказать ребенку, что есть множество различных вариантов, в том числе необязательно спешить поступать в универ в первый же год после окончания школы – можно посвятить его подготовке, а потом попытаться снова. Возможно, что за этот год ребенок вообще пересмотрит планы и решит поменять направление для будущей карьеры – важно это ему объяснить, заключила Таранова.

До этого врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Скавыш рассказал, что уровень стресса во время подготовки к ЕГЭ и ОГЭ зависит не столько от сложности заданий, сколько от отношения выпускника к ним. Он посоветовал распределять нагрузку во время подготовки, и, вместо хаотичного штудирования учебников, создать четкий график, где будет место не только занятиям, но и отдыху.

Ранее выпускникам рассказали, какие продукты стоит включить в рацион перед экзаменами.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!