В США «самый святой человек на Земле» признался в растлении мальчиков

В США 70-летний Дэниел Савала, бывший миссионер, признал себя виновным в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними. Суд приговорил его к 30 годам тюремного заключения без права досрочного освобождения, пишет NBC News.

Прокуроры заявили, что этот срок фактически означает пожизненное заключение для педофила. Согласно материалам дела, Савала использовал религию для манипуляции жертвами. Он оборудовал сауну во дворе своего дома, где с помощью цитат из Писания убеждал мальчиков раздеваться, утверждая, что «нагота — это единство». Как установило расследование, одна из жертв подверглась насилию в присутствии собственного отца, который приводил сыновей к Дэниелу для «наставничества».

Примечательно, что это не первая судимость Савалы. В 2012 году он уже был осужден за насилие над детьми на Аляске. Несмотря на неоднократные предупреждения и жалобы, доступ к студентам университетов ему не ограничивали. Среди последователей Савала имел репутацию «самого святого человека на свете».

Пострадавший Джозеф Кливленд, которому на момент начала издевательств было 15 лет, назвал подсудимого «лживым, злым хищником» и шарлатаном. При этом, следуя христианским принципам, Кливленд публично простил насильника.

