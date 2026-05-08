Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали, как защитить кожу от солнца

Биолог Лялина: загорать полезно утром, когда солнце только встало
Lea Rae/Shutterstock/FOTODOM

Для загара без вреда нужно использовать защитные кремы с SPF 30 или 50, наносить за 20 минут до выхода и обновлять каждые 2 часа. Об этом «Газете.Ru» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

«Конечно же, загар вреден, так как ультрафиолет повреждает ДНК клеток и вызывает фотостарение и рак кожи. Для того, чтобы загорать без вреда, используйте защитные крема с SPF. Выбирайте крем с SPF 30 или 50. Наносите за 20 минут до выхода и обновляйте каждые 2 часа (или после воды). Самое агрессивное солнце с 11:00 до 16:00. В это время УФ-индекс максимален. Для защиты в это время носите широкополую шляпу, солнцезащитные очки и легкую одежду из плотной ткани. Кожа на лице наиболее уязвима к морщинам и пигментации из-за солнца», — отметила Лялина.

Она рекомендовала следить за индексом УФ (это показатель уровня ультрафиолетового излучения) — проверять прогноз погоды. Если УФ-индекс выше 3 — защита обязательна.

«После солнца используйте средства с пантенолом или алоэ вера для увлажнения. Не допускайте ожогов. Покраснение — это сигнал о серьезном повреждении. Солярии — это тоже гарантированный удар по коже. Получайте полезный витамин Д с утра, когда солнце только встало, и его лучи не агрессивны», — заключила Лялина.

Ранее биолог объяснила, как связаны ферритин и настроение.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!