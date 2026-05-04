Россиянам рассказали, как связаны ферритин и настроение

Биолог Лялина: нехватка железа в крови влияет на психоэмоциональное состояние
Дефицит железа в крови часто является причиной раздражительности, повышенной тревожности и нарушения сна. Об этом «Газете.Ru» заявила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

«Ферритин — это белок, который запасает железо в организме. Его низкий уровень (даже если гемоглобин в норме) напрямую влияет на психическое состояние. Железо является кофактором (помощником) для ферментов, которые участвуют в производстве нейромедиаторов — «гормонов счастья». При дефиците железа мозг не может эффективно синтезировать дофамин (отвечает за мотивацию и радость) и серотонин (отвечает за эмоциональную стабильность). Низкий ферритин означает скудные запасы железа для переноса кислорода, а значит происходит кислородное голодание мозга (гипоксия). Мозг, потребляющий огромное количество энергии, начинает работать в режиме «энергосбережения», что проявляется как апатия, туман в голове и нежелание что-либо делать», — рассказала Лялина.

Она пояснила, что дефицит ферритина часто клинически проявляется не физической слабостью, а эмоциональными нарушениями: раздражительностью, повышенной тревожностью, депрессивными состояниями и нарушениями сна.

«Для настроения ваш показатель ферритина должен быть примерно равен вашему весу, но не менее 30», — обратила внимание Лялина.

