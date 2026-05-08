Россиянам рассказали, как оформить новую налоговую выплату с 1 июня

360.ru: с 1 июня россияне начнут получать новую налоговую соцвыплату
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

С 1 июня в России стартует выплата ежегодной налоговой соцвыплаты для семей с двумя и более детьми. Оформить ее смогут родители, которые официально работают и в течение всего года платят НДФЛ по ставке в 13%, объяснили эксперты 360.ru.

Выплата представляет собой сумму, которая складывается из разницы уплаты налога по ставке в 13% и в 6%. Получить ее могут семьи с родными, усыновленными или находящимися под опекой детьми (от двух и более). Детям должно быть либо менее 18 лет, либо до 23 лет при условии очного обучения в вузе. Важно, что и дети, и родители должны иметь российское гражданство.

Кроме того, среднедушевой доход семьи должен быть не более 1,5 величины прожиточного минимума региона в предшествующем подаче заявления году.

Для оформления выплаты нужно подать заявление на «Госуслугах», в МФЦ или в местном отделении Соцфонда. Специалисты учреждения запросят необходимую информацию. Принимаются заявления для выплат за 2025 год до 1 октября 2026 года.

Начисляются средства раз в год, подтверждать право на нее семьям нужно ежегодно. Отказать в поддержке могут родителям, лишенным родительских прав или имеющим долги по алиментам.

Как сообщила до этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова, новая семейная налоговая выплата охватит более 4 миллионов российских семей, воспитывающих почти 11 миллионов детей.

