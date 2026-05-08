В Африке женщина родила сразу пятерых после 12 лет бесплодия

В Африке женщина родила сразу пятерых после 12 лет бесплодия, пишет «Би-би-си».

Жительница эфиопского штата Харари, 35-летняя Бедрия Адем, родила пятерняшек — четырех мальчиков и одну девочку — после 12 лет попыток завести ребенка. Роды прошли путем кесарева сечения в специализированной больнице. Все дети, получившие имена Наиф, Аммар, Мунзир, Назира и Ансар, находятся в полном здравии.

По словам главврача больницы, мать и младенцы остаются под наблюдением врачей. Он также отметил, что Бедрия забеременела естественным путем, без помощи ЭКО. Вероятность зачать пятерняшек естественным образом составляет примерно один к 55 миллионам.

Сама многодетная мать рассказала , что во время беременности ей сообщили о четырех детях, но при родах появился пятый.

«Я молилась только за одного ребенка, а Аллах дал мне пятерых», — сказала африканка, добавив, что не может выразить свое счастье словами.

Она призналась, что долгие годы страдала психологически и эмоционально, когда вся деревня сомневалась в ее способности родить. Муж, у которого уже был ребенок от другого брака, поддерживал ее и говорил, что одного ребенка достаточно, но сама Бедрия переживала глубокую депрессию.

