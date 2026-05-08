Россиян предупредили о схеме мошенников в Telegram

МВД: мошенники начали использовать мини-приложения Telegram
Мошенники начали активно использовать мини-приложения Telegram и переходят от обычных ботов к полноценным «конструкторам» для обмана пользователей внутри мессенджера. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники предлагают готовые наборы для мошеннических схем. В них входят боты, домены, шаблоны, а также инструменты для слежки и автоматизации.

По данным МВД, пользователей заманивают обещаниями розыгрышей и пассивного заработка. Жертвам показывают фиктивный баланс, «рост прибыли» в режиме реального времени, VIP-статусы и таймеры. Когда человек пытается вывести якобы заработанные деньги, ему предлагают внести депозит или пригласить новых участников.

В ведомстве подчеркнули, что все действия происходят в привычном интерфейсе Telegram. Боты выглядят как часть экосистемы мессенджера, а вход через аккаунт создает у пользователей ложное ощущение безопасности.

В МВД добавили, что мошенники чаще всего используют темы онлайн-казино, криптовалют, инвестиций, AI-сервисов, стриминговых платформ и подработки.

Ранее мошенники использовали мобильные игры для размещения рекламы и обмана пользователей.

 
