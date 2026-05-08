Российских журналистов исключили из Международной федерации

Международная федерация журналистов (МФЖ) приняла решение об исключении Союза журналистов России из организации. Об этом РИА Новости сообщил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

«Если раньше <...> исключить мог только конгресс. Конгресс проходит сейчас в Париже. И вчера (на конгрессе – прим. ред.) было принято такое решение об исключении», – уточнил он.

Соловьев добавил, что СЖР приглашали на конгресс, но было принято решение не участвовать, а также международным коллегам заранее была направлена позиция российской организации.

По его словам, в своем обращении российская сторона разъяснила причины отказа от участия и указала на нарушения уставных принципов самой федерации.

На сайте СЖР в свою очередь опубликовано заявление по факту исключения организации из МФЖ. В нем говорится, что формальным поводом для этого решения стало открытие Союзом отделений в Запорожской и Херсонской областях в 2022 году.

«СЖР неоднократно разъясняло: эти отделения были созданы для обеспечения безопасности, физической и социальной защиты журналистов, редакторов, операторов, сотрудников СМИ, которые работают на этих территориях», – говорится в заявлении.

Уточняется, что в феврале 2023 года МФЖ приняла решение о приостановке членства СЖР в организации в связи с «действиями, противоречащими принципам и целям федерации».

