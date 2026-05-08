На побережье Иссык-Куля открыли памятник, посвященный Великой Победе

В селе Оттук на западном побережье Иссык-Куля (Киргизия) состоялось открытие восстановленного мемориала Великой Отечественной войны. Обновление памятника провели участники народного проекта «Монументы Победы». Об этом сообщает РИАМО.

Издание отмечает, что проект «Монументы Победы» занимается поиском и восстановлением воинских мемориалов на постсоветском пространстве. Недавно активисты отремонтировали памятник во дворе бишкекской школы № 7, посвященный павшим на фронтах ученикам и учителям, а также монумент в селе Благовещенка.

По словам организаторов, деятельность проекта не ограничивается ремонтом отдельных объектов — разработана интерактивная карта, на которую любой желающий может нанести монумент из своего населенного пункта. Кроме того, организуются круглые столы, документальные выставки, издаются двуязычные тематические пособия, формируются пространства для изучения истории Великой Отечественной войны.

Работа по восстановлению мемориалов продолжается в Киргизии, Таджикистане и других странах бывшего СССР.

До этого сообщалось, что к празднованию Дня Победы более 3 тыс. памятников приведут в порядок в Подмосковье.

В рамках работ сотрудники МБУ и городского хозяйства Московской области проверят объекты на наличие повреждений и ржавчины, нанесут специальный раствор для очистки и промоют памятники водой.

