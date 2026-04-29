В Запорожской области открыли первый памятник бойцам СВО

В Мелитополе прошло торжественное открытие первого в Запорожской области памятника участникам СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Мемориал называется «Во имя жизни». Скульптура изображает солдата, который держит за руку маленькую девочку, символизируя стойкость, самопожертвование и надежду на мирное будущее. Идея памятника принадлежит Фонду помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем».

«Первый памятник нами был установлен 8 мая 2024 года в Сочи. Потом уже были города Луганск, Ярославль, 6 мая мы устанавливаем памятник в Ростове. В Мелитополе я с губернатором встречался в 2025 году с этой идеей. Идея моя была поддержана», — рассказал глава организации Дмитрий Воробьев.

По его словам, идея скульптуры появилась еще три года назад. А в 2024-м Воробьеву написала мама одного из военных, не вернувшихся из зоны боевых действий. Женщина прислала главе Фонда свои стихи — они и вдохновили авторов скульптуры, подчеркнул руководитель организации «Своих не бросаем».

