Россиянам объяснили, как добиться заваривания мусоропровода в доме

ЖКХ-эксперт Бондарь: жильцы могут принять решение о консервации мусоропровода
Чтобы в доме навсегда законсервировали мусоропровод достаточно, чтобы такое решение приняли жильцы на общем собрании. В этом случае заваривание мусоропровода будет означать фактически изменение порядка пользования общедомовым имуществом, объяснил в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Именно из-за того, что это затрагивает права всех жильцов, закон требует квалифицированное большинство: две трети «за» от общего количества голосов в доме, а не только от тех, кто мог прийти на очную часть собрания», — отметил Бондарь.

Ни в коем случае нельзя принимать решение о закрытии мусоропровода без одобрения жильцов с инвалидностью – хотя это и не запрещено на законодательном уровне, высок риск оставить людей, не имеющих возможности дойти до контейнерной площадки, один на один с серьезной проблемой, подчеркнул эксперт. Также с трудностями могут столкнуться пожилые жильцы – в этом случае они имеют право жаловаться в жилинспекцию, прокуратуру или Роспотребнадзор.

Ранее эксперт по ЖКХ посоветовал не заваривать дверь соседям в случае конфликтов.

 
