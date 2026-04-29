Стало известно, какие овощи и фрукты любят россияне

Более половины опрошенных россиян (54%) при выборе овощей и фруктов отдают предпочтение продукции отечественного производства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СберСтрахованием.

Продукты этой категории занимают важное место в рационе: 44% опрошенных едят их ежедневно, еще 52% – несколько раз в неделю. Лидерами по ежедневному потреблению отечественных овощей и фруктов стали жители Кирова (66%), Волгограда (63%), Севастополя (60%), Ярославля (59%) и Пензы (57%).

При выборе овощей и фруктов покупатели в первую очередь обращают внимание на их свежесть и внешний вид (55%), а также вкусовые качества (26%). Менее значимую роль играет их стоимость (19%).

Чаще всего эти продукты россияне приобретают в супермаркетах и гипермаркетах (69%), магазинах у дома (36,5%). Также популярна онлайн-доставка (34%), которой наиболее активно пользуется молодежь 18–30 лет (64%). Кроме того, каждый четвертый опрошенный заявил, что сам выращивает овощи и фрукты. Среди россиян старше 60 лет таких больше всего – 47%. При этом и молодые люди не отказываются от выращивания овощей и фруктов на дачных участках: об этом сообщили 12% респондентов в возрасте 18–30 лет.

С наступлением сезона спрос на плодоовощную продукцию растет: 70% участников исследования покупают больше летом и в начале осени. Еще 9% не меняют уровень потребления в течение года. А вот каждому пятому респонденту удается сократить число таких покупок за счет собственного огорода.

Исследование показало, что летом россияне больше всего ждут яблоки (37%), свежую зелень (35%) и клубнику (25%). Также в число наиболее ожидаемых овощей, фруктов и ягод входят огурцы (20%), малина и ежевика (16%), сладкий перец и помидоры (15%).

В опросе приняли участие около 13 тыс. россиян.

