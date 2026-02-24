Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Котенок с 4 ушами стал популярным в соцсетях

UPI: в США кот с 4 ушами стал популярным в сети благодаря своей внешности
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В штате Алабама котенок по кличке Добби, готовящийся к усыновлению, стал популярным в социальных сетях благодаря редкой генетической особенности — дополнительной паре ушей, пишет UPI.

Семимесячный черный котенок родился с дополнительными ушными клапанами, внешне напоминающими вторые, меньшие уши. По словам Стефани Браун, временно ухаживающей за животным в приюте Kitty Kat Haven and Rescue, эта особенность не влияет на здоровье питомца, а слух у него остается нормальным. Она также отметила, что у животного короткий и слегка кудрявый хвост.

Популярность Добби резко возросла после публикации фотографий и видеороликов с его участием в соцсетях, где пользователи активно делятся необычной внешностью животного. Как добавила Браун, в ближайшее время котенку потребуется операция по коррекции прикуса.

Ранее пропавшую четыре года назад кошку случайно нашли в местном приюте.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!