Котенок с 4 ушами стал популярным в соцсетях

UPI: в США кот с 4 ушами стал популярным в сети благодаря своей внешности

В штате Алабама котенок по кличке Добби, готовящийся к усыновлению, стал популярным в социальных сетях благодаря редкой генетической особенности — дополнительной паре ушей, пишет UPI.

Семимесячный черный котенок родился с дополнительными ушными клапанами, внешне напоминающими вторые, меньшие уши. По словам Стефани Браун, временно ухаживающей за животным в приюте Kitty Kat Haven and Rescue, эта особенность не влияет на здоровье питомца, а слух у него остается нормальным. Она также отметила, что у животного короткий и слегка кудрявый хвост.

Популярность Добби резко возросла после публикации фотографий и видеороликов с его участием в соцсетях, где пользователи активно делятся необычной внешностью животного. Как добавила Браун, в ближайшее время котенку потребуется операция по коррекции прикуса.

Ранее пропавшую четыре года назад кошку случайно нашли в местном приюте.