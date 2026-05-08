Учительница не остановила выпускников от употребления водки и потеряла работу

В Канаде учительницу отстранили от работы за выпитую рюмку водки на глазах учениц
VHarasymiv/Shutterstock/FOTODOM

В Канаде учительницу временно отстранили от работы после инцидента с рюмкой водки. Об этом сообщает Vancouver Sun.

Все произошло 9 июня 2023 года в Ванкувере. Вечером домой к Жаклин Рошель Шеппет, учительнице местной средней школы, пришли с бутылкой водки две ученицы и предложили поучаствовать в «челлендже для выпускников».

Они объяснили, что получат баллы за распитие спиртных напитков с одним из своих учителей. Шеппет согласилась и выпила рюмку прозрачной жидкости в присутствии двух старшеклассников, также поступила как минимум одна из несовершеннолетних, а происходящее транслировалось по видеосвязи еще одному ученику.

Женщина подозревала, что учащиеся, еще не достигшие разрешенного возраста для употребления алкоголя, в тот момент уже были пьяны и, вероятно, находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Однако, несмотря на свои подозрения, решила не звонить родителям учеников и не стала обращаться в полицию.

На следующий день она лишь кратко рассказала директору о челлендже, не уточнив, что сама участвовала в распитии алкоголя. Позже комиссар установил, что учительница нарушила профессиональные границы и не обеспечила безопасность учеников. Школьный округ отстранил Шеппет на пять дней, ей также предписали пройти курс по профессиональной этике.

