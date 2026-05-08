Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам напомнили ключевые правила весеннего питания

Врач Писарева: весной крайне важно правильно составить рацион и помочь организму
etorres/Shutterstock/FOTODOM

Весной для организма правильное питание имеет особое значение, очень важно при составлении рациона ориентироваться не на детокс, а на поддержку. В этот период могут навредить жесткие диеты, так как организм нуждается в восполнении дефицитов и энергии, объяснила RT врач-диетолог Ирина Писарева.

В первую очередь она призвала россиян регулярно употреблять в пищу зелень, чтобы обеспечить антиоксиданты, а также улучшить кислородный обмен в крови. В том числе нужно включить в рацион шпинат, ревень, рукколу, молодую крапиву, микрозелень.

Витамин С организм сможет получить из ягод, квашеной капусты. Важно не сидеть на обезжиренных диетах, так как это может привести к апатии, подчеркнула Писарева.

«Для синтеза гормонов серотонина и дофамина всё равно нам необходимы правильные жиры, поэтому нужно добавлять в рацион масла холодного отжима, особенно тыквенное, льняное, только не жарить на них, а, например, заправлять салаты. Какую-то жирную дикую рыбу», — посоветовала врач.

Она также порекомендовала есть в небольшом количестве сливочное масло и не забывать о водном режиме. Причем можно пить не просто обычную воду, а добавлять в нее имбирь, лимон, готовить отвар шиповника, который обладает желчегонным эффектом и позволяет восполнить дефицит витамина С, заключила диетолог.

Ранее ученый предупредила о рисках питания один раз в день.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!