Россиянам напомнили ключевые правила весеннего питания

Весной для организма правильное питание имеет особое значение, очень важно при составлении рациона ориентироваться не на детокс, а на поддержку. В этот период могут навредить жесткие диеты, так как организм нуждается в восполнении дефицитов и энергии, объяснила RT врач-диетолог Ирина Писарева.

В первую очередь она призвала россиян регулярно употреблять в пищу зелень, чтобы обеспечить антиоксиданты, а также улучшить кислородный обмен в крови. В том числе нужно включить в рацион шпинат, ревень, рукколу, молодую крапиву, микрозелень.

Витамин С организм сможет получить из ягод, квашеной капусты. Важно не сидеть на обезжиренных диетах, так как это может привести к апатии, подчеркнула Писарева.

«Для синтеза гормонов серотонина и дофамина всё равно нам необходимы правильные жиры, поэтому нужно добавлять в рацион масла холодного отжима, особенно тыквенное, льняное, только не жарить на них, а, например, заправлять салаты. Какую-то жирную дикую рыбу», — посоветовала врач.

Она также порекомендовала есть в небольшом количестве сливочное масло и не забывать о водном режиме. Причем можно пить не просто обычную воду, а добавлять в нее имбирь, лимон, готовить отвар шиповника, который обладает желчегонным эффектом и позволяет восполнить дефицит витамина С, заключила диетолог.

