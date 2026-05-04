Ученый предупредила о рисках питания один раз в день

Доцент Ким: питание один раз в день может привести к сбоям в организме

Питание один раз в день может привести к негативным биохимическим изменениям в организме и сбоям в его работе. Об этом сообщила РИА Новости специалист по здоровому питанию, доцент Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.

«Есть раз в день — это не норма. В зависимости от того, где у человека слабое место, там у него и будет сбой», — сказала она.

Эксперт призвала не использовать подобный подход для похудения.

Ким пояснила, что организм воспринимает резкое сокращение питания как стрессовую ситуацию, в результате чего замедляется обмен веществ, а поступающие калории начинают откладываться «про запас». Дополнительным фактором становится нервное напряжение из-за недоедания.

По ее словам, из-за стресса в организме происходят неблагоприятные биохимические изменения, которые могут потребовать медицинского вмешательства.

Специалист подчеркнула, что для похудения необходимо постепенно и системно менять рацион. Резкие запреты часто приводят к срывам, плохому настроению, ухудшению самочувствия и быстрому возврату потерянного веса, предупредила Ким.

