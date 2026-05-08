Россиянин душил сожительницу и избивал ее 10-летнего сына

В Архангельской области мужчина вновь попал за решетку за избиение сына подруги
Aleksandar Nalbantjan/Shutterstock/FOTODOM

В Вельске суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в истязании женщины и ее ребенка. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Архангельской области и НАО.

Как установили следствие и суд, с сентября 2023-го по ноябрь 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, регулярно избивал 10-летнего сына своей сожительницы. Кроме того, во время ссоры с женщиной он схватил ее за шею и стал душить, угрожая расправой.

Против мужчины, уже привлекавшегося к уголовной ответственности, возбудили дело по двум статьям.

Вельский районный суд назначил ему 3 года 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда. Также с него взыскали 70 тыс. рублей в пользу ребенка в счет компенсации морального вреда.

