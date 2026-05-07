Нижегородка истязала четверых детей и своими руками накладывала им швы без анестезии

В Нижнем Новгороде осудили мать, истязавшую детей почти 10 лет

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор женщине, истязавшей собственных детей. Об этом сообщает Нижегородский областной суд.

По версии следствия, все происходило с 2015 по 2024 год. Четверо детей нередко оставались дома сами без достаточного количества еды. Когда мать приходила домой, она избивала их и истязала. При этом она без помощи медиков накладывала швы на раны детей без анестезии.

По данным местных СМИ, в 2015-м году россиянку уже хотели лишить родительских прав. Тогда женщина рассказывала, что ей тяжело содержать детей, но она «старается как может».

При этом, когда приехали представители комиссии из отдела образования, они застали детей одних дома. Объяснить, где находится мать они не смогли. За фигурантку заступились волонтеры, суд оставил детей с матерью.

Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, ее обязали выплатить каждому ребенку по 500 тысяч рублей.

