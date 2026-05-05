Россиянам рассказали, какие продукты приводят к образованию целлюлита

Биолог Лялина: алкоголь провоцирует образование целлюлита
Сахар, соленья, фастфуд, чипсы и алкоголь лишают кожу упругости и делают ее похожей на «апельсиновую корку». Об этом «Газете.Ru» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

«Целлюлит — это не просто жир, а нарушение микроциркуляции и структуры соединительной ткани. Основной механизм появления целлюлита связан с задержкой жидкости (отечностью) и воспалением. На это влияют продукты-провокаторы: сахар и быстрые углеводы (белая мука, сладости), которые вызывают резкие скачки инсулина. Высокий уровень инсулина стимулирует накопление жира и способствует задержке натрия, что ведет к отекам. Сахар запускает процесс гликации — склеивания волокон коллагена, из-за чего кожа теряет упругость и становится похожей на «апельсиновую корку», — пояснила Лялина.

Она добавила, что избыток соли — хлорида натрия, удерживающего воду в межклеточном пространстве (соленья, фастфуд, чипсы) играет большую роль в задержке воды в организме. Отеки сдавливают мелкие капилляры, нарушая лимфодренаж и питание тканей.

«Трансжиры — маргарин, покупная выпечка, полуфабрикаты — провоцируют системное микровоспаление в организме и нарушают текучесть клеточных мембран, что ухудшает обмен веществ в жировой ткани, также провоцируя отеки. Алкоголь — еще один провокатор. Вызывает обезвоживание, на которое организм отвечает компенсаторным удержанием воды (отеками). Кроме того, нарушает работу печени, отвечающей за метаболизм эстрогенов (а избыток эстрогенов также способствует появлению целлюлита)», — заявила Лялина.

