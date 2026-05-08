У британцев с лайнера MV Hondius подтвердился хантавирус

UKHSA: у двух британцев с лайнера MV Hondius подтвердился хантавирус

Заражение хантавирусом подтвердили у двух граждан Великобритании с круизного лайнера MV Hondius, еще один случай подозревают на острове Тристан-да-Кунья. Об этом сообщило британское агентство по здравоохранению (UKHSA).

«У двух британцев подтверждено заражение хантавирусом. Еще один случай подозревается на острове Тристан-да-Кунья», — говорится в публикации.

По данным агентства, власти Британии готовятся к прибытию лайнера MV Hondius на Тенерифе 10 мая.

«Сейчас ни у одного из находящихся на борту британцев симптомы не наблюдаются. За ними ведется тщательное наблюдение», — добавили в агентстве.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде.

Хантавирусы представляют собой группу возбудителей, которые могут вызывать у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны. Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса, которые выделяются со слюной и экскрементами животных. Особенно высок риск в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях.

Ранее врач перечислила главные симптомы хантавируса.