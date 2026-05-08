Под Москвой сгорел дом бравшего Берлин Героя СССР

Ekaterina Sychkova/Global Look Press

В Сергиевом Посаде сгорел дом, в котором в молодости жил Герой Советского Союза, генерал-полковник Дмитрий Жеребин. Об этом сообщила газета «Вперед».

Издание отметило, что на здании была установлена мемориальная доска. Дом планировали сохранить и в будущем создать там памятный музей.

При этом строение официально расселили и отключили от коммуникаций, однако, как сообщается, внутри продолжали незаконно жить люди.

Краевед Юлия Афанасьева-Васильева рассказала, что дом собирались включить в список охраняемых объектов культурного наследия, однако этого так и не произошло. Кроме того, в 2025 году со здания сняли мемориальную доску.

По словам краеведа, ранее в городской администрации ей сообщали, что дом планируют расселить и включить в перечень ценных градообразующих объектов, которые не подлежат сносу.

Дмитрий Жеребин участвовал в боях Великой Отечественной войны с 1942 года. Под Сталинградом он командовал 96-й стрелковой дивизией 21-й армии, подразделения которой форсировали Дон и захватили важный плацдарм. Также военачальник участвовал в освобождении Донбасса и Одессы, а в 1945 году руководил боевыми операциями в центральной части Берлина.

