В преддверии Дня Победы на границе с Эстонией образовалась очередь

Shot: эстонцы стоят многочасовые очереди, чтобы отметить День Победы в России
Telegram-канал SHOT

Жители Эстонии стоят в многочасовых пробках на границе Ивангорода и Нарвы, чтобы отметить День Победы в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, такие очереди фиксируются на эстонско-российской границе последние три дня. Жители республики хотят отметить праздник в России, потому что на территории их страны День Победы официально не празднуют. Им приходится стоять в очереди от трех до пяти часов, чтобы пройти границу. Пробку на КПП создают пограничники, которые проверяют каждого переходящего границу примерно по часу. Они проводят тщательный осмотр на наличие санкционных товаров, а также интересуются целью поездки. Пик пробок на границе России и Эстонии ожидается 8 мая.

До этого стало известно, что эстонцы начали покупать туры на набережную реки Нарвы, где можно будет наблюдать за празднованием Дня Победы на российской стороне. Стоимость таких путевок начинается от €80.

Ранее россиянам рассказали о концерте на День Победы у границы с Эстонией.

 
