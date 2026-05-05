В Эстонии начали продавать туры на российскую границу ради Дня Победы

Граждане Эстонии начали покупать туры на набережную реки Нарвы, где можно будет наблюдать за празднованием Дня Победы на российской стороне. Стоимость таких путевок начинается от 80 евро. Об этом сообщил kp.ru.

Жителям Эстонии предлагают туристический маршрут, благодаря которому 9 мая они смогут посмотреть праздничный концерт в Ивангороде, посвященный Дню Победы.

Отмечается, что в программу тура также входят памятные места, поселок Синимяэ с высотами тяжелых боев, город Нарва-Йыэсуу и празднование Дня Европы, который Эстония отмечает в эту же дату.

«Участникам обещают несколько часов в городе — посмотреть, как местные жители сегодня проявляют свой энтузиазм к празднованию 9 Мая, увидеть лужайки с красными гвоздиками на местах бывших советских памятников и остановиться у перенесенного монумента «печально известному» Нарвскому танку», — сказано в материале.

9 мая на Красной площади в Москве состоится традиционный парад в честь Дня Победы, но без военной техники. Решение было принято из-за угрозы терроризма со стороны Украины. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, парад пройдет сокращенном формате. В прошлом году мероприятие было масштабным, поскольку отмечался юбилей Победы в Великой Отечественной войне, пояснил представитель Кремля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в российском регионе отменили парад в честь Дня Победы.