Россиянам объяснили, как уйти в отпуск на месяц

Работающие россияне могут оформить отпуск сразу на 28 календарных дней. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Департаменте организационного развития Роскачества.

В организации пояснили, что трудовое законодательство позволяет использовать ежегодный оплачиваемый отпуск как полностью, так и по частям. При этом Трудовой кодекс требует, чтобы хотя бы одна часть отпуска составляла не менее 14 календарных дней, а остальное время можно делить по договоренности между работником и работодателем.

В Роскачестве отметили, что возможность уйти в отпуск сразу на месяц зависит не только от закона, но и от внутренних процессов компании. Работодатель вправе утвердить график отпусков, обязательный для обеих сторон. Если длительный отпуск заранее внесен в график, обычно проблем не возникает.

Вместе с тем в организации указали, что компаниям может быть неудобно надолго отпускать ключевых сотрудников, особенно в периоды высокой нагрузки.

Как подчеркнули в Роскачестве, с точки зрения HR-практики, длительный отпуск помогает сотрудникам восстановиться и снижает риск эмоционального выгорания. При этом оптимальным вариантом в организации назвали предварительное согласование такого отпуска с учетом интересов и работника, и работодателя.

