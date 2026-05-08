Россиянам объяснили, как создать надежный пароль

Для создания надежного пароля важно использовать специальные знаки, которые не характерны для алфавита. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

По его словам, он должен быть не короче семи символов и меняться раз в шесть месяцев. Эксперт уточнил, что наиболее безопасными вариантами являются те, которые были созданы с помощью специальных генераторов.

«Дело в том, что все люди думают примерно в одной плоскости, одними и теми же паттернами, поэтому, какую бы сложную комбинацию они ни придумывали, у мошенников всегда велик шанс подобрать пароль. При этом в генераторе он создается без применения человеческого интеллекта, причем итоговая комбинация может даже не иметь традиционного буквенно-цифрового вида», – пояснил Мясоедов.

При самостоятельном создании надежного пароля он посоветовал не использовать личную информацию, например, дату рождения. Лучше всего придумать рандомное сочетание цифр с буквами разного регистра, знаками, не характерными для алфавита, если площадка дает такую возможность.

Эксперты «Лаборатория Касперского» до этого рассказали «Газете.Ru», что наиболее популярными паролями по-прежнему остаются простые цифровые последовательности. По данным компании, 53% утекших паролей заканчивались цифрами, а 17% — начинались с них. Почти 12% комбинаций содержали последовательности, напоминающие даты, а около 3% включали шаблоны вроде «qwerty» или «йцукен».

