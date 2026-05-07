Москвичам пообещали комфортную и прохладную погоду в выходные

Метеоролог Позднякова: в Москве снова похолодает – это плюс для метеозависимых
Ближе к предстоящим выходным в столичном регионе снизится вероятность ливней и гроз, но при этом станет заметно холоднее. В целом такая погода для жителей будет более комфортной, так как резкий всплеск тепла в конце апреля негативно сказался на состоянии метеочувствительных людей, отметила в беседе с 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Мы будем в более холодном воздухе, поэтому уже 8-го числа температура понизится и будет максимально в пределах +14…+16 градусов. В последующие дни погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков», — сообщила синоптик.

В ночные часы в последующие дни температура воздуха не поднимется выше +5…+10 градусов, днем будет колебаться от +10 до +15 градусов. По мнению синоптика, это хорошие изменения, так как ранее тепло неблагоприятно влияло на метеочувствительных людей, а прохладная погода, помимо прочего, будет комфортнее для пикников и работы на даче.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в ночь на 9 мая в столичном регионе прогнозируются дожди, местами умеренные. В праздничный день 9 Мая также ожидаются небольшие дожди, будет преимущественно облачно. Аналогичный температурный режим сохранится 10 мая, а в понедельник, 11 мая, потеплеет до +17 градусов, хотя дожди сохранятся.

Ранее синоптик сообщил о «финале майской жары» в Москве.

 
