Активист рассказал, как жители Прибалтики почтят память солдат 9 Мая вопреки запретам

Жители Прибалтики, отмечающие День Победы, будут вынуждены возложить цветы 9 мая в память советских солдатам на пустые газоны вместо памятников. Об этом РИА Новости заявил активист Максим Рева.

Он пояснил, что это связано с многочисленными запретами от местных властей. Активист отметил, что согласно нынешним законам трех республик относить цветы к местам памятников запрещено. Однако люди, чтобы обойти запрет, пойдут к стелам и мемориалам, чтобы почтить память солдат.

«Нет же нигде таблички: «Здесь стоял советский памятник, нельзя класть цветы». Человек положил цветы. Что он нарушил? Захотел положить цветы, обронил их случайно. Все равно он положит на газон», — сказал Рева.

Активист напомнил, что в 2025 году в эстонской Нарве жители на 9 Мая «приходили и вставляли цветы в газон» на месте памятника танку Т-34. В Риге жители оставляли цветы на безымянных плитах.

До этого сообщалось, что жители Эстонии активно покупают туры в Нарву на 9 Мая, чтобы с берега увидеть празднование Дня Победы в российском Ивангороде. Как эстонцы празднуют День Победы, несмотря на официальный запрет даты в стране, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Берлине установили жесткий запрет для празднующих 9 мая.

 
