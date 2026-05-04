Праздник через реку. Эстонцы скупают путевки в Нарву, чтобы посмотреть на День Победы в Ленобласти

Жители Эстонии активно покупают туры в Нарву на 9 Мая, чтобы с берега увидеть празднование Дня Победы в российском Ивангороде. Поездки организуют сразу несколько компаний. В программу включают просмотр концерта через реку, посещение советских памятников и мест боев. Как эстонцы празднуют День Победы, несмотря на официальный запрет даты в стране, — в материале «Газеты.Ru».

День Победы на берегу

Жители Эстонии начали активно покупать туры в Нарву на 9 Мая, чтобы с набережной увидеть празднование Дня Победы в российском Ивангороде. По данным SHOT, сразу несколько прибалтийских компаний включили такие поездки в свои программы.

Минимальная стоимость — от €80 (около 7 тыс. рублей). В маршрут входят просмотр концерта через реку, посещение советских памятников и мест ожесточенных боев времен Великой Отечественной войны.

Организаторы отмечают высокий спрос и объясняют его устойчивым интересом к дате. «Прочно вошел в гены» — так они описывают отношение жителей восточных регионов республики к 9 Мая.

Запросы на подобные туры поступают даже из Латвии: туристы просят запустить отдельные автобусные маршруты до Нарвы, чтобы увидеть концерт на российском берегу. При этом участникам туров также предлагают посетить мероприятия ко Дню Европы, который официально отмечается в этот день в Эстонии, уточнили авторы публикации.

«Вид на Россию»

Туры в Нарву под 9 Мая фактически опираются на уже готовые экскурсионные маршруты по городу и приграничной зоне. В описаниях программ туристам предлагают не только «вид на Россию», но и полноценную прогулку по ключевым точкам — от промышленного прошлого до современной набережной.

В центре маршрута — территория бывшей Кренгольмской мануфактуры, одного из крупнейших индустриальных комплексов региона. Гидам важно показать не только краснокирпичную архитектуру, но и историю фабричного города, включая советский период и закрытие предприятия.

Далее группы выводят к реке Нарве и пограничному мосту, откуда открывается прямой вид на российскую сторону. Там же делают остановки для фото, после чего туристов ведут в старый центр — к ратушной площади, на набережную и к обзорным точкам с видом на Нарвский замок и Ивангородскую крепость.

Программа обычно завершается прогулкой вдоль реки: именно здесь, на линии границы, участники туров получают тот самый ракурс, ради которого и едут, — возможность наблюдать происходящее в России буквально с противоположного берега.

«9 Мая — это День Европы»

Идея поездок в Нарву на 9 Мая уже вызвала споры внутри самой Эстонии. Как пишет Postimees, один из туров местной компании Hansareisid прямо предлагает участникам не просто экскурсию, а возможность наблюдать за тем, как жители приграничного города «празднуют» День Победы.

Маршрут строится вокруг набережной и точек с видом на российский берег, но в описании акцент сделан на «социальный эффект». Туристам предлагают «посмотреть, проявляют ли и как именно местные жители свое отношение» к 9 Мая, а также провести несколько часов в Нарве и окрестностях — от Нарва-Йыэсуу до Синимяэ. Организатор поездки Марко Кальдур называет формат «обычной образовательной поездкой» и не видит в нем проблемы .

«Мы направляемся в Нарву, чтобы увидеть празднование Дня Победы по обе стороны границы. Заодно заглянем на мероприятия, посвященные Дню Европы. И просто насладимся приятным весенним днем», — объяснил он.

Кальдур отвергает критику и считает обсуждение «этичности» надуманным.

«Люди на протяжении всей истории становились объектами наблюдения — со стороны Департамента статистики, СМИ, студентов-исследователей, социологических компаний, разведслужб, партий и тысяч других организаций. Поэтому мы ничем не отличаемся от остальных», — заявил он.

При этом в минкульте Эстонии отказались давать оценку таким инициативам, подчеркнув, что не регулируют программы турфирм.

«Что касается услуг, предлагаемых туристическими бюро, министерство культуры не устанавливает для них правил или указаний относительно того, какие поездки и в какие даты организовывать. А 9 Мая — это День Европы, в рамках которого в Ида-Вирумаа, включая Нарву, проходит множество мероприятий. Именно с Нарвы начинается Европа, и Нарва достойна посещения вне зависимости от даты!» — заявила канцлер по вопросам культурного разнообразия Эда Сильберг.

В полиции также не видят поводов для тревоги и отмечают, что подобные поездки проходят регулярно.