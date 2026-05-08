США будут аннулировать паспорта задолжавших по алиментам

Госдепартамент США с 8 мая автоматически начнет лишать американских паспортов родителей, имеющих задолженность по алиментам на содержание детей. Об этом сообщает Associated Press.

В публикации отмечается, что паспорта могут лишить при задолженности от $100 тысяч. На первом этапе данная мера должна коснуться 2,7 тысячи американцев.

До этого сообщалось, что в Счетной палате предложили усилить контроль за выплатами алиментов и расширить полномочия приставов. Проблема в сборе алиментов заключается в скрытых доходах должников, если человек получает деньги неофициально, то средства невозможно удержать. Подобное касается самозанятых граждан, тех, кто зарабатывает через маркетплейсы, такси или электронные кошельки.

Счетная палата предлагает расширить полномочия приставов, в том числе через возможность работать по таким делам в выходные и ночью, а также отслеживать должников. Кроме этого, рассматривается вопрос изменения наказания за неуплату алиментов. Сейчас большая часть приговоров (80%) связана с исправительными работами, которые на практике не выполняют.

