В Счетной палате предложили ужесточить наказание за невыплату алиментов

«Известия»: алиментщиков хотят ловить по машинам и взыскивать с них долги ночью
Shutterstock

В Счетной палате предложили усилить контроль за выплатами алиментов и расширить полномочия приставов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад ведомства.

В публикации отмечается, что проблема в сборе алиментов заключается в скрытых доходах должников, если человек получает деньги неофициально, то средства невозможно удержать. Подобное касается самозанятых граждан, тех, кто зарабатывает через маркетплейсы, такси или электронные кошельки.

Счетная палата предлагает расширить полномочия приставов, в том числе через возможность работать по таким делам в выходные и ночью, а также отслеживать должников. Кроме этого, рассматривается вопрос изменения наказания за неуплату алиментов. Сейчас большая часть приговоров (80%) связана с исправительными работами, которые на практике не выполняют.

В качестве более строгой меры предлагается ввести принудительные работы с проживанием в специальном центре, где человек работает и направляет заработок на погашение долга, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что каждый пятый россиянин видит в алиментах повод для конфликта с бывшим партнером, а самым популярным ответом на вопрос, какую сумму они считают достаточной для содержания ребенка за один месяц, стала цифра до 15 000 рублей – так считают 39% россиян.

Ранее юрист объяснил, как добиться алиментов, если бывший имитирует финансовую несостоятельность.

 
