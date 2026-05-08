Врач предупредил, как здоровье кишечника влияет на мозг и стресс

Сегодня все больше научных данных указывают на то, что настроение, уровень тревоги и даже устойчивость к стрессу напрямую связаны с состоянием кишечника, рассказал «Газете.Ru» Кирилл Маслиев — кандидат медицинских наук, руководитель превентивной медицины «Медскан», заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН, научный консультант бренда Bloomtea.

Как ни парадоксально, но два, казалось бы, удаленных и абсолютно не связанных друг с другом органа зависят от функции каждого из них напрямую.

«В научной среде это взаимодействие получило название «ось кишечник–мозг». Ей посвящены книги о правильном питании, диагностике нейродегенеративных заболеваний и Микробиоте. Мы хорошо знакомы с работой этого механизма на бытовом уровне. Чувство голода делает нас более раздражительными и чувствительными к внешним факторам, после еды приходит ощущение спокойствия и удовлетворения, а в период стресса многие сталкиваются с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта», — объяснил он.

Механизм такой прочной связи состоит из множества деталей: и прямая иннервация блуждающим нервом (n.vagus), и царство микробиоты, и синтез гормонов. Дело в том, что значительная доля серотонина — гормона счастья — синтезируется кишечником. А этот гормон напрямую влияет на наше настроение. Более того, действие многих антидепрессантов направлено именно на захват этого гормона.

«Также и множество микроорганизмов, и выделяемые ими метаболиты способны воздействовать на нервные ткани и проводящие пути, вызывая смену настроения», — отметил врач.

Поэтому многие специалисты в области нарушения ментального здоровья сильно акцентируют внимание именно на таких базовых привычках, как качество сна и питание. Рацион, богатый клетчаткой, разнообразными растительными продуктами и ферментированными источниками, помогает поддерживать баланс микробиоты. А значит — косвенно влияет и на эмоциональную стабильность.

«Научные данные это подтверждают. Крупный мета-анализ проспективных исследований, проведенный University College London и опубликованный в базе PubMed, показал, что люди, придерживающиеся более качественного рациона, в частности близкого к средиземноморскому типу питания, имеют более низкие риски развития депрессивных состояний. Это не означает, что еда может заменить медицинскую помощь, но она становится важной частью профилактики», — подчеркнул эксперт.

Именно поэтому в последние годы растет интерес к продуктам, поддерживающим здоровье кишечника. В повседневный рацион возвращаются ферментированные напитки — от кефира до комбучи. Последняя, благодаря содержанию органических кислот, антиоксидантов и живых культур, может служить мягким дополнением к питанию, направленному на поддержку микробиоты.

«Мы постепенно уходим от раздельного восприятия организма к целостному подходу. Забота о психическом состоянии все чаще начинается не только с работы с мышлением, но и с базовых физиологических процессов. И кишечник в этой системе играет куда более значимую роль, чем принято было считать еще несколько лет назад», — резюмировал врач.

